Trustpilot, non solo prezzo, recensioni guidano acquisti saldi

Le recensioni online hanno un peso sempre maggiore nella scelta degli acquisi sul web durante i saldi, determinati quindi non solo dal prezzo. Lo afferma Trustpilot, la piattaforma indipendente per le recensioni che ha estratto dalle operazioni dei suoi clienti. Se il 60% degli utenti - spiega una nota - afferma di voler approfittare delle promozioni per rinnovare il guardaroba, non è solo il prezzo a guidare le scelte. Per oltre 6 clienti su 10 (61%), leggere le recensioni online rende più sicura l'esperienza d'acquisto durante i saldi.

Per diassuadere un cliente all'acquisto, in cima alla lista ci sono la difficoltà nel valutare la vestibilità (47%), i resi complicati (34%), le recensioni negative (33%) e le foto poco realistiche (33%). Non sorprende che, tra chi ha acquistato capi in saldo, il 42% abbia ricevuto articoli molto diversi da quanto si aspettava.

Quando si scopre un brand sconosciuto, quasi la metà degli italiani (49%) si affida alle recensioni degli altri clienti per decidere se procedere con l'acquisto. Altri elementi decisivi sono la possibilità di fare il reso (47%), le immagini e la qualità del sito (38%) e le certificazioni (28%). Solo il 4% si lascia influenzare da creator o influencer.