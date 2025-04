Trump valuta di silurare il capo della Fed Jerome Powell

L'amministrazione Trump sta "studiando le opzioni" per silurare il capo della Fed Jerome Powell. Lo riferisce un funzionario della Casa Bianca.

Proprio ieri Trump aveva affermato: "Non penso che stia facendo un buon lavoro. Non sono contento di lui". "Questo sarebbe il momento perfetto di tagliare i tassi per il presidente della Fed. - aveva sottolineato Trump - E' sempre in ritardo ma potrebbe ora cambiare la sua immagine rapidamente". E aveva aggiunto: "È troppo lento nell'abbassare i tassi di interesse".