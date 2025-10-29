Mercoledì 29 Ottobre 2025

Guerra alla droga

Carmine Pinto
Guerra alla droga
29 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Trump: penso che ridurrò i dazi sulla Cina legati al fentanyl

Pechino 'collaborerà con noi' contro la droga sintetica

Il presidente americano Donald Trump intende ridurre i dazi doganali sulla Cina legati al traffico di fentanyl, in vista di un incontro previsto per domani con il suo omologo cinese Xi Jinping in Corea del Sud.

"Penso che li ridurrò perché credo che ci aiuteranno con il problema del fentanyl", ha dichiarato Trump ai giornalisti oggi a bordo del suo aereo presidenziale Air Force One. "La Cina collaborerà con le forze dell'ordine statunitensi" riguardo alla droga sintetica che ha ucciso migliaia di persone negli Usa, ha aggiunto il tycoon.

Xi JinpingDonald Trump