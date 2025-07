Trump, lavoriamo ad accordi, dal primo agosto si pagano dazi

L'amministrazione Trump sta lavorando su cinque-sei accordi commerciali e potrebbe annunciarne due o tre prima del primo agosto, quando scatteranno i pagamenti dei dazi reciproci comunicati tramite lettera dal presidente Usa. Lo ha detto lo stesso Trump, secondo quanto riporta Bloomberg.

Sul negoziato sui dazi "c'è tempo fino al primo di agosto, bisogna trattare: le posizioni non sono ancora vicinissime però bisogna continuare il dialogo perché una guerra dei dazi non conviene a noi; non conviene agli americani, perché l'Europa bisogno degli Stati Uniti ma anche gli Stati Uniti hanno bisogno dell'Europa". Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, conversando con i giornalisti a Washington.