Donald Trump sembra aprire ad una forma di "flessibilità" sui dazi che partiranno dal 2 aprile. "Le persone vengono da me e parlano di dazi e mi chiedono se possono avere delle eccezioni. Una volta che lo fai per uno, devi farlo per tutti", ha detto il presidente rispondendo ad una domanda sulle tariffe nello Studio Ovale. "La parola flessibilità è una parola importante. Ci sarà flessibilità", ha aggiunto il presidente.