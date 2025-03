Trump annuncia il recupero del Canale di Panama e difende i dazi al Congresso

"Ci riprenderemo il Canala di Panama", ha ribadito Donald Trump al Congresso ricordando che la costruzione dell'opera è avvenuto al costo di "migliaia di vita americane". "Lo abbiamo dato alla Cina e ce lo riprenderemo", ha detto il presidente Usa che ha citato l'accordo raggiunto da BlackRock per acquistare due dei maggiori porti del canale da CK Hutchinson, società che ha base a Hong Kong. I dazi potrebbero portare "qualche scompiglio", ha ammesso poi Trump nel suo discorso sullo stato dell'Unione. "Non servono solo a proteggere i posti di lavoro americani. Servono a proteggere l'anima del nostro Paese", ha spiegato il presidente Usa. "Ci saranno dei piccoli disordini, ma ci sta bene. Non saranno molti", ha aggiunto Trump. rump ammette, dazi potrebbero portare piccoli scompigli