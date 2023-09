Trimestre anti-inflazione al via, da Unc i cali di settembre

Cereali per colazione (-2,5%), sostituti artificiali dello zucchero (-2,1%) e cacao, vegetali surgelati e burro (-2%) sono in vetta alla top ten dei ribassi mensili di settembre rispetto ad agosto per quanto riguarda i prodotti alimentari e le bevande analcoliche, ossia di quelli maggiormente interessati dal 'Trimestre anti-inflazione in partenza domani'. A stilare la classifica dei ribassi, oltre a quella dei rialzi annui, l'Unione nazionale consumatori che ha elaborato i dati Istat dell'inflazione di settembre resi noti ieri. "Il dato che conta per indicare alle famiglie se un prodotto è iniziato finalmente a diminuire di prezzo oppure no, è il dato congiunturale, ossia quello rispetto al mese precedente", spiega Massimiliano Dona, presidente dell'Unc indicando che "è su quel dato che dovremo misurare gli effetti del Trimestre anti-inflazione". Al 4/o posto confetture, besciamella e panna, pesce surgelato con -1,6%, al 5/o posto il riso che - ricorda l'Unc - saliva ininterrottamente dall'ottobre del 2021 e che, a dispetto del dato tendenziale, +18,4% su settembre 2022, che lo fa collocare al 4/o posto degli aumenti relativi al cibo e al 5/o della classifica generale, cala in un solo mese dell'1,5%, ex aequo con il tè. L'Unc segnala poi l'olio diverso da quello di oliva (6/o posto con -1,4%), acque minerali e farina (ottave entrambe con -1,1%) e chiudono la top ten le uova e la pasta (fresca, secca e preparati di pasta) con -0,9%. Per la top ten dei rialzi annui alimentari, al primo posto l'olio di oliva (+42% su settembre 2022, che vince anche la classifica generale e quella dei rincari mensili con +3,8%, ex aequo con i vegetali freschi. Al 2/o posto lo zucchero (+38,4%) e medaglia di bronzo per le patate che salgono del 25,9%. Nella classifica annua generale, al primo posto l'olio di oliva (+42%), al 2/o posto i voli nazionali (+41,7%) e al 3/o lo zucchero (+38,4%).