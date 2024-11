Tributaristi, elenco intermediari fiscali abilitati sia pubblico

Rendere pubblico l'elenco degli intermediari fiscali abilitati, una figura "importantissima" nei rapporti tra fisco e contribuenti: a sollecitarlo è l'Istituto nazionale tributaristi, che a Roma ha tenuto sul tema una conferenza stampa nell'ambito del XXIII convegno nazionale. L'elenco, ha spiegato il presidente nazionale dell'Int, Riccardo Alemanno, permetterebbe al contribuente "di avere coscienza se l'intermediario a cui ha affidato la gestione dei propri adempimenti fiscali non sia soggetto a sanzioni o sospeso o peggio ancora cancellato dall'elenco da parte dell'Agenzia delle Entrate, che per legge tutela e sovrintende alla corretta dell'attività degli stessi intermediari. Attualmente questo non è possibile, ma riteniamo che sia giusto a tutela del contribuente poter avere un elenco pubblico, vista l'importanza di questa funzione professionale". Come ha spiegato Alemanno, della problematica - che non comporterebbe aggravi all'Agenzia delle Entrate, in quanto già di fatto esiste un archivio dei soggetti abilitati e delle sanzioni irrogabili in caso di comportamenti scorretti -, si è discusso in un incontro con il direttore dell'Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, che "si è reso disponibile, rimandando il tutto al ministero dell'Economia e delle Finanze". Si è dunque sottoposto il tema al sottosegretario al Mef, Federico Freni. "L'interlocuzione - ha concluso Alemanno - ci fa ben sperare che il ministero possa concordare con la nostra richiesta".