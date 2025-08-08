Trevi, ricavi semestre +19%, utile balza sopra i 6 milioni

Il gruppo Trevi, attivo nelle costruzioni, ha chiuso i primi 6 mesi dell'anno con ricavi in crescita del 19% a 312,2 milioni. In rialzo di quasi il 70% il margine operativo lordo a 43,47 milioni mentre il risultato netto di gruppo è passato da una perdita di 2,63 a un utile di 6,07 milioni. Confermate le previsioni per l'intero esercizio con ricavi tra 630 e 650 milioni e margine operativo lordo ricorrente compreso fra 80 e 90 milioni di euro.

Secondo l'amministratore delegato Giuseppe Caselli i risultati della prima metà dell'anno "premiano, in continuità con l'anno precedente, le scelte strategiche intraprese dal gruppo" con un "approccio selettivo dei progetti oggetto di gara" e una "focalizzazione sulla generazione di valore rispetto ai volumi, migliorando le performance operative". "Ci aspettiamo una seconda parte dell'anno in linea con il primo semestre", conclude il manager.