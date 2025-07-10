Giovedì 9 Ottobre 2025

Carmine Pinto
Il Nobel un colpo alle dittature
10 lug 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Trenord riporta sui binari una locomotiva a vapore del 1900

In pensione dal 1976 tornerà in servizio per corse turistiche

Trenord amplia il patrimonio treni storici: sono terminati gli interventi di restauro della locomotiva a vapore 240-05, realizzata nel 1908. Dopo le abilitazioni tecniche e del personale, si legge in una nota, tornerà sui binari nella fine del 2025 per corse turistiche.

Costruita nel 1908 dalla Società Anonyme del Atelies de la Meuse, la 240-05 è una delle undici locomotive a vapore surriscaldato della serie originaria, entrate in servizio tra il 1907 e il 1912. Acquistata da Ferrovie Nord Milano, è stata inizialmente utilizzata per il trasporto merci; in seguito, data la potenza e la versatilità, è stata impiegata anche per i viaggi passeggeri. Dopo alcuni passaggi di proprietà con l'avvento dei treni elettrici, nel 1976 ha terminato il servizio; è stata riacquistata nel 1981 ed è attualmente di proprietà di Ferrovienord.

Negli anni, la 240-05 è stata sottoposta a revisioni e a progetti di restauro, che hanno interessato anche la caldaia e il forno in rame. L'ultimo intervento, svolto presso l'azienda specializzata Lucato Termica di Castelletto Monferrato (AL), è terminato a luglio 2025. Nelle prossime settimane, la locomotiva verrà trasferita al deposito Trenord di Novate Milanese per le corse prova, i collaudi finali e la formazione di macchinisti e personale di manutenzione e il ritorno sui binari della locomotiva è previsto per la fine del 2025.

Viaggerà in un convoglio composto anche da un locomotore elettrico 600-3 del 1928, da tre carrozze di prima classe AZ 130-136-137 del 1924-25, dal carro botte dei primi anni del '900, che alimenta le casse d'acqua della locomotiva durante la marcia. Il treno storico, per ora con locomotori elettrici, ha già in programma delle corse fra settembre e novembre 2025: da Milano Cadorna le corse raggiungeranno Como, Laveno Mombello, ma anche le nuove destinazioni di Asso e Novara.

