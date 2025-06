Trenord cerca nuovi macchinisti e apre posizioni per responsabili B2B e controller

Trenord, controllata pariteticamente da Trenitalia (gruppo Fs) e Ferrovie Nord Milano (57,57% Regione Lombardia e 14,47% Fs) seleziona nuovi macchinisti. Da oggi e fino al prossimo 25 giugno - spiega l'azienda ferroviaria che effettua oltre 2.300 corse ferroviarie in Lombardia, in 7 province di regioni confinanti e sul collegamento aeroportuale Malpensa Express - è possibile presentare la propria candidatura. Per farlo è possibile consultare la sezione 'Lavora con noi' sul sito 'trenord.it'.

I candidati selezionati parteciperanno al percorso di formazione organizzato da Trenord, che comporterà il conseguimento della Licenza Europea e Certificato Complementare 'A4/B1', che avrà una durata di circa 6 mesi. I professionisti sosterranno un periodo di addestramento e di tirocinio alla condotta dei treni di 5 mesi prima di entrare in servizio. Per partecipare alla selezione è necessario il diploma quinquennale di scuola media superiore. Trenord considera titoli preferenziali la residenza in Lombardia e un'esperienza di almeno 2 anni nel settore tecnico.

Aperte sul sito anche le posizioni di 'responsabile B2b' e di 'senior industrial controller'. Nel primo caso è richiesta la laurea, un'esperienza di almeno 5 anni e una "ottima conoscenza di strumenti di Crm".

Per la posizione di 'senior industrial controller' nella Direzione Parco Rotabili e Manutenzione è richiesta la laurea in economia o in ingegneria gestionale e un'esperienza minima di "5 anni in contesti industriali complessi".