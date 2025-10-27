Trenord annuncia 120 corse in più per Milano-Cortina 2026

Trenord annuncia 120 corse ferroviarie in più per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Un potenziamento - spiega l'azienda - che porterà le corse giornaliere a 2.500, con il collegamento fra Milano e la Valtellina attivo dalle 4.20 del mattino alle 3 di notte con una corsa ogni 30 minuti.

L'azienda ferroviaria, che è 'Regional Transport Sponsor di Milano Cortina 2026', ha allestito con i colori olimpici 6 dei nuovi treni della flotta: 2 in servizio sul collegamento aeroportuale fra Milano e Malpensa, 2 treni ad alta capacità Caravaggio e 2 treni monopiano Donizetti, destinati alle linee della Valtellina. Il logo di Trenord associato a quello delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 è stato applicato a 208 nuovi treni e tutte le biglietterie della rete.