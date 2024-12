Trenitalia,disservizio tecnico,stop prenotazioni e vendite

I sistemi di prenotazione e vendita di Trenitalia non sono al momento funzionanti "a causa di un disservizio tecnico attualmente in corso". Lo rende noto Trenitalia precisando che "i tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile". Trenitalia "ha potenziato le informazioni ai passeggeri in stazione e a bordo treno e autorizzato la vendita dei biglietti a bordo treno senza sovrapprezzo".