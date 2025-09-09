Martedì 9 Settembre 2025

Francia, l’ora dell’incertezza

Stefano Ceccanti
Francia, l’ora dell’incertezza
Ultima oraTrenitalia Regionale rinnova la partnership con X Factor
9 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Trenitalia Regionale rinnova la partnership con X Factor

Prosegue per il secondo anno consecutivo la partnership fra Trenitalia (gruppo Fs), attraverso il marchio 'Regionale', con il programma XFactor su Sky per giovani talenti della musica. L'iniziativa, presentata oggi alla Stazione Centrale di Milano, prevede che gli aspiranti concorrenti utilizzino il servizio Regionale di Trenitalia per raggiungere il capoluogo lombardo e partecipare alle audizioni dello show.

Inoltre, ogni venerdì dal 24 ottobre al 28 novembre, in occasione degli showcase 'Music Tracks', Trenitalia Regionale ospiterà alla Stazione Centrale gli artisti eliminati nel corso dei 'Live Show', offrendo loro la possibilità di esibirsi nella prima performance ufficiale dopo l'uscita dal programma.

Per annunciare la collaborazione Trenitalia ha svelato un treno Regionale con livrea dedicata, che riporta il messaggio 'X Factor Accende il talento. Viaggia con la musica'.

© Riproduzione riservata

