Tre stabilimenti nel 2024, Polo del Gusto con investimenti forti

Per il Polo del Gusto, sub-holding del Gruppo illy che riunisce marchi d'eccellenza dal mondo Food&Beverage, il 2024 sarà un anno di svolta grazie agli investimenti di una cinquantina di milioni che comporteranno l'apertura e la costruzione di tre nuovi stabilimenti. Inoltre, nuovi prodotti sono pronti per essere immessi sul mercato, verranno aperti negozi di vari marchi e sono previste nuove acquisizioni a breve. Secondo quanto affermato dal Presidente del PdG, Riccardo Illy, i conti a fine anno dovrebbero "chiudere bene". Dopo le acquisizioni di Pintaudi e di Achillea, è in programma quella di un'azienda di caramelle, in Italia. Pintaudi sta registrando una crescita tale da richiedere l'aumento della produzione in un nuovo stabilimento che aprirà nei primi mesi del 2024. Nello stesso periodo sarà pronto anche il nuovo stabilimento della capogruppo, Domori, in Piemonte, con un investimento di 15 milioni di euro, il 50% in più rispetto a quanto previsto inizialmente a causa dell'acquisto di altri impianti divenuti indispensabili. Domori sta preparando nuovi prodotti di cioccolata. Infine, Dammann frères, che continua a crescere, soprattutto all'estero, con un investimento di 25 milioni avvierà nel 2024 la costruzione di un nuovo stabilimento vicino a quello attuale (in Francia). Dopo l'apertura di un negozio a Trieste (Incantalia), e prima a Torino (Domori) e a Milano (Dammann), nel 2024 sarà la volta di Roma, prima di intraprendere un progetto di più ampio respiro.