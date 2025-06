Tre anni da scomparsa di Del Vecchio, Essilux entra nel Time100

A tre anni dalla scomparsa del fondatore Leonardo Del Vecchio, avvenuta il 27 giugno 2022, EssilorLuxottica celebra un traguardo importante: l'ingresso nella classifica Time100 Most Influential Companies, che premia le aziende che stanno avendo un impatto positivo a livello globale.

Domani nel secondo pomeriggio ad Agordo (nel bellunese, sede dei principali stabilimenti Luxottica) è prevista una messa dedicata al fondatore e l'azienda ricorda come Del Vecchio avesse immaginato un gruppo innovativo "capace di coniugare tecnologia, talento e stile. Oggi, quella visione si è concretizzata: EssilorLuxottica è un ecosistema integrato che spazia dalla produzione di lenti e montature fino alle tecnologie mediche, agli smart glasses, all'audiologia e all'intelligenza artificiale applicata al benessere".

Il gruppo ricorda anche come la leadership di Essilorluxottica si è anche riflessa "in un costante percorso di crescita, che l'ha portata a raddoppiare la capitalizzazione di mercato e superare la soglia dei 100 miliardi di euro: l'ultimo sogno di Del Vecchio realizzato da Francesco Milleri (designato dal fondatore alla guida del gruppo, ndr.) in soli due anni dalla sua scomparsa". I ricavi sono cresciuti da 24,5 miliardi nel 2022 a 26,5 miliardi nel 2024, mentre utile netto e utile operativo registrano incrementi rispettivamente del 9% e del 7%.