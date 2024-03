Travaglia (Nestlè), dalle imprese estere impulso a investire

Le imprese estere "si distinguono per una significativa propensione a investire e innovare, dando grande impulso a settori strategici, come la ricerca e sviluppo e l'export, decisivi per affrontare le numerose sfide e cogliere nuove opportunità". Lo ha dichiarato il presidente e a.d. del Gruppo Nestlé in Italia, Marco Travaglia, coordinatore imprese estere dell'Osservatorio imprese estere di Confindustria e Luiss al secondo annual meeting dell'Advisory Board Investitori Esteri (Abie). "Le imprese a capitale estero - ha aggiunto Travaglia - si contraddistinguono anche per la capacità di saper investire su diversi aspetti chiave tra cui, a esempio, le persone e la loro formazione: il capitale umano costituisce un asset imprescindibile e determinante per una crescita forte e competitiva non solo delle imprese stesse, ma di tutto il sistema produttivo nazionale". Il "tema vero per competere" oggi, secondo l'amministratore delegato, è "come far emergere una frazione sempre più grande del potenziale che c'è in azienda".