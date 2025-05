Trasporto merci in Europa: aumento del trasporto su gomma nonostante la spinta alla decarbonizzazione

Le merci europee viaggiano soprattutto via mare ma aumenta la quota di quelle affidate ai tir, anche se il trasporto su gomma è considerato allo stato meno sostenibile. Questo al netto degli sforzi delle singole imprese e dei Paesi verso una decarbonizzazione dei sistemi di trasporto.

Nel 2023, - valuta Eurostat - circa due terzi (67,4%) di tutte le merci trasportate all'interno del territorio dell'Ue hanno viaggiato via mare, considerando la quantità di merci e la distanza di viaggio (tonnellate-chilometro). Il trasporto merci su strada ha rappresentato il 25,3% di tutte le merci, mentre il trasporto ferroviario ha rappresentato il 5,5%. Le vie navigabili interne hanno rappresentato l'1,6% del trasporto merci e la quota del trasporto aereo è stata dello 0,2%.

L'impegno alla decarbonizzazione in Italia vede anche un contributo pubblico per togliere merce dalla strada e gestire i trasporti su ferro e mare (con i 20 milioni destinati per quest'anno al ferrobonus ed i 12 milioni nel triennio 2025-2027 al marebonus ora ribattezzato 'sea modal shift).