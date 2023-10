Trasporti merci più puliti, accordo tra Puglia e Veneto

Un'intesa tra il gruppo Gts, l'operatore ferroviario con sede a Bari, e Codognotto Italia, azienda di Salgareda di logistica e trasporti con presenza diretta nei principali mercati europei, segna l'inizio di una collaborazione volta a rafforzare l'offerta di servizi puntando sull'intermodalità in Italia e in Europa, al fine di rendere le catene di rifornimento più veloci, sostenibili e con tariffe più competitive. Secondo quanto riportato in una nota, questa partnership porterà alla trasformazione di 50mila tonnellate di merce da gomma a ferro, con conseguente riduzione del traffico stradale di 2 mila tir l'anno Codognotto movimenta ogni anno oltre 4 milioni di tonnellate di merce: Gabriele Piccolo, deputy FTL director, ha dichiarato che l'azienda ha investito oltre 10 milioni in digitalizzazione, servizi IT e veicoli dedicati al trasporto combinato strada-rotaia, per fornire ai clienti un'offerta intermodale migliore per qualità del servizio e riduzione delle emissioni di CO2 Massimo Marra, sales and project manager di Gts, ha commentato che con questa intesa Gts amplia il proprio network, collegando Bari, Nola e Pomezia, tramite il gateway di Piacenza, alla città industriale di Gliwice. La trazione del treno da Piacenza è affidata alla Gts Rail con 8 treni alla settimana, ma pronti ad aumentare sino a 14. Ogni treno trasporta 32 container carichi di merce alimentare, beverage, mobili e siderurgico. Grazie alle altre divisioni, Gts si rafforza sia in import che export: Gts Iberia, Gts Next e Seaway Agency, specializzata in trasporto marittimo. Con quest'ultima sarà possibile un collegamento dal porto di Taranto (con navi in arrivo dalla Turchia, Spagna e Tunisia) alla Polonia.