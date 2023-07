Trasporti: domani sciopero Usb; bus e metro a rischio

Possibili disagi domani per chi dovrà muoversi con i mezzi pubblici. Il trasporto pubblico locale è infatti interessato da uno sciopero nazionale di 4 ore indetto dall'Usb. La protesta, fa sapere la sigla degli autonomi, è "per rilanciare le sacrosante rivendicazioni" di una categoria, quella degli autoferrotranvieri "sempre più inascoltata, lasciata nel baratro di salari irrisori, scarse tutele per la loro sicurezza, privatizzazioni selvagge ed il continuo ricorso ad appalti, subappalti e subaffidamenti!". L'astensione dal lavoro, si legge sul sito della Commissione di garanzia degli scioperi, avrà un'articolazione territoriale con esclusione di Simobil Bolzano, Realitours Alatri, Gtt Torino, Star mobility area di Lodi e Pavia, Avm, Actv e Vela Venezia, Gruppo Arriva Brescia e Autolinee toscane Pisa, Arezzo, Siena e Grosseto.