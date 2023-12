Transizione eco, le banche non bastano, dice Sabatini (Abi)

Le banche sono consapevoli di poter svolgere un ruolo di catalizzatore degli investimenti delle controparti per raggiungere modelli di business più sostenibili, rivestendo un ruolo importante di responsabilità etica e sociale, con l'impegno di far crescere la consapevolezza che un profilo ambientale ha un impatto sul profilo di credito. Questo è quanto affermato dal Direttore Generale dell'ABI, Giovanni Sabatini, durante la sua intervento alla "Sustainable & Impact Investments International Conference" in corso presso la Luiss di Roma. Tuttavia, ha ammonito Sabatini, le banche non possono essere investite di un ruolo di "poliziotti" del comportamento delle imprese, in quanto sono le istituzioni che devono individuare politiche di settore e incentivi specifici, ed è in questo quadro che le banche devono svolgere il loro ruolo tradizionale. Il Direttore Generale ha ricordato come l'entità degli investimenti necessari per assicurare la transizione verso un'economia sostenibile (da qui al 2030 circa 6000 miliardi di euro in Europa secondo McKinsey; di cui circa 700 miliardi in Italia) implica l'esigenza di fonti di finanziamento ulteriori rispetto a quelle pubbliche e del canale bancario. Al riguardo, ha concluso Sabatini, un fattore chiave è lo sviluppo del mercato dei capitali, che richiede interventi sia a livello europeo sia a livello nazionale.