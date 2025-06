Transizione digitale: triplicati gli esposti sui blocchi dei servizi bancari nel 2024

La transizione digitale dei servizi bancari emerge anche negli esposti dei clienti alla Banca d'Italia. Quelli sui blocchi all'operatività di carte e dei servizi sull'home banking sono triplicati nel 2024 sottolinea la relazione annuale. Gli esposti totali ricevuti sono saliti così del 5%, portando il totale a oltre 11.800.

Si segnala anche un aumento dei problemi in fase di esecuzione di bonifici come la non corretta esecuzione delle disposizioni impartite dalla clientela e transazioni non autorizzate. Migliora invece il quadro nei finanziamenti (-7% gli esposti) specie della rinegoziazione dei mutui grazie al cambio dei tassi.