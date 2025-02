Traffico aereo in Europa 2024: aumento dei voli ma anche dei ritardi

Dieci milioni e 700mila aerei hanno solcato i cieli d'Europa nel 2024, quasi come ai tempi pre-Covid. Ma anche più in ritardo. È la fotografia scattata dai dati di Eurocontrol, da cui risulta una puntualità media alla partenza del 66,2%, in miglioramento rispetto al 2023 (+1%) ma in calo nel confronto con il 2019 (-6,5%). Il tutto per 30 milioni di minuti bruciati perché si è andati fuori orario, come calcola la società specializzata RimborsoAlVolo.

Sopra le teste degli italiani, nello specifico, sono transitati 3789 voli giornalieri medi. Sono il 9% in più rispetto all'anno precedente: è la crescita più alta d'Europa. Lo Stato con maggior traffico è stato il Regno Unito, con 5488 voli al giorno, seguito da Spagna (4984) e Germania (4711). Le 24 ore in cui si sono contati più viaggi aerei in Europa è stato venerdì 14 giugno: sono stati 37510.

Diciassette minuti e mezzo, invece, il ritardo medio alla partenza. Ci ha messo lo zampino anche il cambiamento climatico, considerando che gli eventi metereologici hanno causato il 50% delle perdite di tempo in più rispetto al 2023 e l'80% sul 2019. I problemi di capacità e personale restano però la prima ragione di problemi (52%). A farsi sentire anche l'aumento del traffico e le restrizioni dello spazio aereo. L'Italia detiene una quota del 7% di tutti i ritardi registrati a livello Ue.

"I numeri di Eurocontrol confermano purtroppo come aeroporti e compagnie aeree non abbiano saputo affrontare l'aumento del traffico di passeggeri adottando misure idonee a ridurre i ritardi, affrontare le emergenze e limitare i disagi per i viaggiatori - afferma Giuseppe Conversano, Ceo di RimborsoAlVolo - Ad aumentare, tuttavia, non sono solo i ritardi, ma anche le difficoltà riscontrate dai passeggeri nell'ottenere dai vettori aerei rimborsi e indennizzi previsti dalla normativa comunitaria: per questo ricordiamo ai viaggiatori l'importanza di far valere i propri diritti in caso di cancellazione del volo o ritardo prolungato".