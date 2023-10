Traduzioni con l'aiuto di Cabolo, l'intelligenza artificiale

L'intelligenza artificialesi applica alla traduzione simultanea, con Cabolo Podium, la novità presentata in occasione del Como Lake 2023, che applica la nuova tecnologia alla trascrizione e traduzione di riunioni o convegni internazionali. Un podio interattivo con un sistema integrato che traduce in simultanea fino a 60 lingue diverse grazie all'intelligenza artificiale durante gli eventi internazionali, e rende disponibile. sullo schermo rivolto verso la platea, la trascrizione in tempo reale. Cedat 85 ha miniaturizzato, in un dispositivo di 10 cm per lato, la tecnologia che già è stata adottata da oltre 300 comuni e 5 consigli regionali, dalla Camera dei deputati e dal Parlamento europeo per trascrivere le assemblee. e così il sistema è stato adottato anche da banche e grandi aziende per i loro consigli di amministrazione. "Precisione, riservatezza, efficienza e risparmio di costi e di tempi" sono il valore aggiunto, sottolinea una nota. Utilizzano questa tecnologia anche il Parlamento Scozzese, la British Library (Biblioteca Nazionale del Regno Unito) e il Parlamento Tirolese" precisa una nota. Un'altra applicazione è Cabolo interview, che tiene traccia di tutte quelle conversazioni che richiedono la massima accuratezza, riservatezza e sicurezza dei dati: riunioni, interviste ma soprattutto udienze, interrogatori, dibattimenti giudiziari; produce infatti un verbale già pronto all'uso che identifica in modo univoco gli interlocutori e ne riporta in maniera puntuale le dichiarazioni, sincronizzate parola per parola con la registrazione audio e video.