Tradizione e Innovazione: l'eccellenza italiana in mostra al roadshow di Pininfarina

"Il progetto è nato toccando con mano, all'estero, l'eccellenza e il valore del nostro Paese. Quando si torna si comprende la differenza di storytelling ed è per questo che abbiamo deciso di partire con questa idea per raccontare l'Italia che funziona, che produce, che esporta. L'Italia geniale che crede nel futuro di questa nazione straordinaria". Lo ha sottolineato il fondatore della Community Made in Italy, Roberto Santori, oggi in una nuova tappa del roadshow "Tradizione e Innovazione: l'eccellenza italiana si rinnova". Si è svolta in un luogo iconico dell'industria italiana, la sede di Pininfarina a Cambiano, nel Torinese, nell'ambito di un progetto promosso dalla 'Made in Italy Community' per raccontare le migliori storie d'impresa del Paese e favorire il dialogo tra innovazione, cultura industriale e identità territoriale.

Imprenditore ed esperto di formazione e consulenza aziendale, Santori ha dato vita alla 'Community Made in Italy' per valorizzare l'eccellenza italiana, raccogliendo imprese che spiccano nel panorama nazionale e internazionale.

Il roadshow ha visto la partecipazione, con un videomessaggio, del ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo: "L'evento di oggi è la sintesi perfetta di ciò che l'Italia è e deve continuare ad essere". "Che sia un'automobile, un aeroplano, una poltrona o un prodotto in uno scaffale c'è un pezzo del Made in Italy in tutto il mondo - ha sottolineato Marco Gay, presidente dell'Unione Industriali Torino - tradizione e innovazione costruiscono prodotti che sanno creare valore aggiunto".

Il cuore dell'evento la tavola rotonda che ha visto protagonisti alcuni dei principali rappresentanti del mondo imprenditoriale italiano. Silvio Pietro Angori, vicepresidente e amministratore delegato di Pininfarina; Pietro Gorlier, amministratore delegato di Comau; Licia Mattioli, amministratrice delegata dell'azienda di alta gioielleria Mattioli; Fabrizio Rosboch, alla guida delle Officine Meccaniche Piemontesi; Giulio Trombetta, presidente di Exclusive Brands Torino nonché presidente e ad di Costadoro.