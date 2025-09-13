Tra bonus e sussidi incentivi autunno valgono 2,1 miliardi

In arrivo una serie di bonus d'autunno in favore delle famiglie meno abbienti, alcuni già partiti, altri in dirittura d'arrivo. Incentivi e sussidi che, nel loro complesso, valgono oltre 2,1 miliardi di euro. A fare i conti Assoutenti, che riassume l'elenco dei contributi di cui le famiglie possono beneficiare, prestando però attenzione alle nuove condizioni e ai diversi requisiti previsti.

"Si apre la stagione autunnale dei bonus, strumento che, se utilizzato in modo corretto, può contribuire ad aiutare le famiglie in difficoltà - spiega il presidente Gabriele Melluso - Non mancano però le criticità: dai fondi insufficienti, come nel caso del Bonus psicologo i cui stanziamenti potranno coprire poco più di 6mila domande, ai ritardi dei decreti attuativi, come nel caso dell'incentivo per gli elettrodomestici. Ci sono poi limiti e condizioni che restringono la platea dei beneficiari, come l'obbligo di residenza in un'area ad alto pendolarismo per godere del bonus auto elettriche".

Per il bonus psicologo che parte il 15 settembre i fondi stanziati per il 2025 sono 9,5 milioni di euro. Il bonus elettrodomestici è in attesa di decreto attuativo e prevede per il 2025 50 milioni di euro. Per il bonus asili nido ci sono a disposizione 937,8 milioni di euro. Per il bonus elettrica (partenza prevista ottobre un volta che verrà avviata la piattaforma) sono stati stanziati 597,3 milioni di euro. Per la Carta dedicata a te 500 milioni. Il bonus sport ha a disposizione 30 milioni, quello per l'affitto degli studenti fuorisede 16,2 milioni di euro.