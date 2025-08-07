Toyota, ricavi 3 mesi oltre 12mila miliardi di yen, utile -36%

Il colosso nipponico dell'auto Toyota ha chiuso i primi 3 mesi dell'esercizio 2025-2026 con ricavi in crescita del 3,5% a 12.250 miliardi di yen (71,22 miliardi di euro) e un utile netto in calo del 36,9% a 841,34 miliardi di yen (4,89 miliardi di euro). Lo si legge in una nota in cui viene indicato che i dazi Usa hanno pesato per 450 miliardi di yen (2,62 miliardi di euro) su un utile operativo di 1.250 miliardi di yen (7,27 miliardi di euro).

Per l'intero esercizio Toyota prevede un effetto dazi di 1.400 miliardi di yen (8,14 miliardi di euro) su un utile operativo di 3.200 miliardi di yen (18,61 miliardi di euro), con conseguente ribasso delle stime precedentemente indicate. In particolare i ricavi limiteranno la crescita all'1% a 48.500 miliardi di yen, con un utile netto in calo del 44,2% a 2.660 miliardi di yen (15,47 miliardi di euro).