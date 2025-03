Tour d'Europe: viaggio di tre mesi per promuovere la decarbonizzazione con i biocarburanti

Auto e camion con il logo "Tour d'Europe" hanno iniziato un viaggio di tre mesi attraverso 20 diversi Paesi europei per dimostrare il potenziale di decarbonizzazione offerto dai combustibili rinnovabili, ossia biocarburanti in purezza e miscelati, già disponibili su migliaia di punti vendita distribuiti in tutta Europa. Lo rende noto l'Unem (Unione energie per la mobilità) spiegando che il giro d'Europa, da nord a sud e da ovest a est, "sarà l'occasione per mostrare ai cittadini e ai policy makers di tutta la Ue le potenzialità di questi prodotti che, insieme ad altre tecnologie come l'elettrificazione e l'idrogeno, offrono un approccio flessibile e tecnologicamente neutro per la decarbonizzazione del trasporto stradale".

Il progetto Tour d'Europe riunisce aziende, associazioni e istituzioni di tutta la catena del valore del settore automobilistico e dei carburanti. Questi combustibili rinnovabili possono essere impiegati sui veicoli esistenti e che stanno già producendo risultati misurabili in termini di riduzione delle emissioni di gas serra, assicura l'associazione che rappresenta le principali aziende che operano in Italia nell'ambito della raffinazione, dello stoccaggio e della distribuzione di prodotti petroliferi e di prodotti energetici low carbon.

Durante il Tour d'Europe, i veicoli leggeri e pesanti alimentati con questi carburanti, messi a disposizione dai principali carmakers, si fermeranno a fare rifornimento in diverse città europee, anche italiane, a cui saranno affiancati una serie di eventi, come visite a bioraffinerie e ad impianti, convegni e altre iniziative sul territorio per dialogare con gli stakeholder locali sull'importanza di ridurre le emissioni dei trasporti e mitigare insieme i cambiamenti climatici. I risultati saranno raccolti in un rapporto finale che sarà presentato in occasione di un evento che si terrà il 23 giugno a Bruxelles alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni europee.