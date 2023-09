Tour 'Crescibusiness Digitalizziamo', Intesa Sanpaolo lancia iniziativa

Mercoledì 20 settembre, parte da Torino, presso il grattacielo di Intesa Sanpaolo, l'evento "Crescibusiness Digitalizziamo in Tour", in diretta streaming sul sito ANSA.IT. Si tratta di un programma in 120 tappe che punta all'innovazione digitale delle aziende dei settori artigianato, commercio, turismo e della ristorazione. Le realtà coinvolte sono quelle presenti sia nelle grandi città che nei centri minori, con attività artigianali, negozi, alberghi, ristoranti, aziende individuali o familiari, che rappresentano la più tipica anima imprenditoriale dei territori italiani. La Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, guidata da Stefano Barrese, ha voluto dedicare loro una nuova iniziativa, dopo i successi di Imprese Vincenti per le PMI e di Up2Stars per le startup. Una delegazione di Intesa Sanpaolo incontrerà le 120 aziende selezionate in tutta Italia, attraversando città e borghi, per raccontare le testimonianze di queste realtà virtuose e dei loro titolari. Si tratta di una formula innovativa di valorizzazione, che unisce l'accompagnamento verso la transizione digitale delle imprese alla storica vicinanza di Intesa Sanpaolo ai territori. Il piano Crescibusiness di Intesa Sanpaolo, lanciato a novembre 2022 con 5 miliardi di euro di credito oltre al rimborso delle commissioni sui micropagamenti Pos, prende oggi impulso grazie a questa iniziativa, voluta per valorizzare le aziende che hanno rilanciato o sviluppato la propria attività in una chiave più moderna e tecnologica.