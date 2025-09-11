Tot, aumento di capitale da 7 milioni guidato da Cdp Venture

Tot, la piattaforma fintech italiana specializzata in Pmi e professionisti, guidata da Doris Messina, Ceo, e Bruno Reggiani, Coo, ha chiuso un round di investimento Pre-Series A da 7 milioni di euro guidato da Cdp Venture Capital attraverso il comparto ServiceTech del Fondo. Nel 2025, Tot punta a raddoppiare la propria base clienti rispetto all'anno precedente e a raggiungere un volume intermediato complessivo sulla piattaforma di 2 miliardi di euro.

L'operazione, spiega una nota, "ha visto la partecipazione di importanti coinvestitori come il gruppo Azimut, tramite i fondi sotto advisory di Fndx appartenenti alla strategia Azimut Venture Capital Digitech Europe, The Techsho, X-Equity Venture Club, e ClubDeal Digital, che ha collocato l'operazione tramite la propria infrastruttura regolamentata coinvolgendo diversi investitori HNWI.

Conferma il proprio impegno anche Banca Sella, già investitore di Tot in fase Pre-Seed. Completa la rosa dei co-investitori una cordata di imprenditori e top manager guidati da Chapeau Media, che include Matteo Pichi fondatore di Poke House; Pietro Marchetti fondatore di Humamy, realtà acquisita da Bending Spoons; Giuseppe Nicola Ramonda di Sorelle Ramonda; Francesco Fiorese, responsabile dell'ufficio italiano di Simon-Kucher; Alessandro Rimassa fondatore di Radical HR, tramite Happy2C, holding fondata con Patrick Turchi.