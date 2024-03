Tornano eventi e cerimonie, volano ricavi settore catering

"Con una crescita di oltre il 10% rispetto all'anno precedente, il settore del Banqueting & Catering ha raggiunto traguardi significativi nel corso del 2023, quando il fatturato generale (somministrazione, servizi di logistica e allestimento) ha superato i 2,2 miliardi di euro, grazie a una rinnovata voglia di grandi eventi e cerimonie. Un vero e proprio boom per un comparto che coinvolge più di 14.000 persone a tempo indeterminato e un numero maggiore di 100.000 addetti durante i periodi di maggiore attività". E' quanto emerso all''assemblea annuale dell'Associazione Nazionale Banqueting & Catering (Anbc) dal titolo "R-Evolution: Aree di intervento e nuove prospettive per il settore banqueting e catering", che si è svolta oggi presso la Sala Abbascià di Fipe Confcommercio. Tra le principali sfide evidenziate durante l'assemblea Anbc, quella dell'importanza delle modifiche al cotratto collettivo e la necessità di contrastare qualsiasi forma di "dumping contrattuale". Anbc sta lavorando per integrare nel Contratto Nazionale una maggiore regolamentazione e riconoscimento delle professioni e competenze specifiche del settore. Altresì, si è evidenziata l'importanza del manifesto "La Responsabilità delle Scelte", condiviso con Fipe, Federcongressi e Adsi, con il quale Anbc ribadisce il valore imprescindibile della legalità e la lotta alla concorrenza sleale. Altro aspetto importante evidenziato è stato quello della sostenibilità, tema che vede l'Associazione impegnata attivamente nella sensibilizzazione di tutti gli associati verso l'adozione di pratiche più consapevoli e virtuose a favore del pianeta e dei suoi abitanti.