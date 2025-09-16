Martedì 16 Settembre 2025

16 Settembre 2025

16 set 2025
Torna Milano Beauty Week, 500 eventi tra bellezza e 'gentilezza'

Dal 17 al 21 settembre mostre, convegni, laboratori, prevenzione

Arrivano laboratori, mostre, convegni e appuntamenti su solidarietà e prevenzione in giro per Milano. Sotto la Madonnina del Duomo è tutto pronto per la quarta edizione della Milano Beauty Week, iniziativa di Cosmetica Italia in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence e dedicata alla cultura della bellezza e del benessere, che andrà avanti da domani, 17 settembre, fino a domenica 21. I temi-guida della settimana sono "innovazione, sostenibilità, inclusione ed emozione", mentre la gentilezza sarà il fil rouge di quest'anno.

Ai centri principali della manifestazione, Palazzo Giureconsulti e Palazzo Castiglioni, si aggiungerà per la prima volta pure Palazzo Bovara. Nelle sedi e in vari punti di Milano si svolgeranno decine di attività con l'obiettivo di coinvolgere i visitatori e far scoprire loro che la filiera cosmetica non consiste solo in trucchi e creme, ma in tantissimi prodotti essenziali legati all'igiene, al benessere, alla prevenzione, alla protezione e alla cura di sé in senso lato.

Tra i grandi ritorni di quest'anno - il cui palinsesto conta oltre 500 eventi e si può trovare sul sito o sull'app - ci sono i Beauty Cube e i Beauty Tram, ossia le "esperienze di bellezza" in centro città e a bordo dei tram milanesi. Altre attività saranno disseminate tra spazi commerciali, luoghi d'arte e di cultura. Dai laboratori olfattivi a Dermocosm - congresso di dermatologi, ricercatori e specialisti - le opportunità in calendario sono le più varie. L'obiettivo è quello di superare il record di 230mila presenze dell'anno scorso.

Da segnare l'appuntamento con la 'Beauty Saturday Night' di 20 settembre: una notte bianca in cui usufruire dell'apertura prolungata dell'hub di Palazzo Giureconsulti con tanto di dj set nel loggiato. Ma pure i progetti di solidarietà 'Beauty Gives Back' (si potranno avere prodotti cosmetici in cambio di una donazione a La forza e il sorriso Onlus) e 'Love is in the Hair' (se si dona si potranno avere trattamenti per i capelli). In Piazza Duomo e in Via Mercanti ci saranno anche dei Beauty Cube dedicati alla prevenzione (17 e 18 settembre).

Inoltre, sono previsti eventi a Crema (Crema Beauty Days), Firenze, Lodi, Monza e Venezia. E altri momenti di cura e bellezza saranno organizzati direttamente dalle aziende cosmetiche aderenti. Tutti gli eventi sono ad accesso libero, ma per alcuni è necessario registrarsi o ci sono specifiche modalità segnalate online.

