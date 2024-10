Torna eBay Garage a Eicma per buyers e rivenditori

Dopo l'edizione da record del 2023, eBay ritorna a Eicma, dal 5 al 10 novembre a Fiera Milano Rho. L'esposizione internazionale delle due ruote, che quest'anno compie 110 anni e celebra l'81a edizione, è riconosciuta a livello mondiale come il più importante evento fieristico B2B e B2C per il settore: ogni anno attrae migliaia di persone tra operatori, visitatori, appassionati di motocicli e ciclomotori e ospita le ultime novità di un segmento in continua crescita. Per eBay si riconferma quindi - viene spiegato in una nota - come il contesto privilegiato per incontrare gli appassionati di motori e creare relazioni con i player di settore. Allestito nello stand G55 del padiglione 24, l'eBay Garage accoglierà professionisti, buyers e rivenditori per far conoscere le opportunità di business della categoria P&A (Parti e Accessori Auto e Moto), uno dei segmenti ritenuti più importanti per il marketplace. eBay si propone, infatti, come "vero e proprio partner delle Pmi operanti nel settore auto e moto, con l'obiettivo di massimizzare il successo del loro eCommerce sulla piattaforma". All'interno dell'eBay Garage visitatori e appassionati di due ruote troveranno i totem touch screen grazie ai quali potranno navigare su eBay.it tra l'ampia offerta di ricambi e accessori per moto, ciclomotori e scooter, sia nuovi che usati, e trovare tutto ciò di cui hanno bisogno per coltivare il loro interesse e dedicarsi alla manutenzione del loro mezzo.