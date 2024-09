Torna Digital Italy Summit, occhi sul futuro e l'Ia

La spinta propulsiva che l'intelligenza artificiale potrà dare al futuro del paese e le sfide principali che pubblico e privato devono affrontare per la transizione digitale. E' questo il focus del Digital Italy Summit 2024 che si svolgerà dal 12 al 14 novembre a Roma. A confronto durante l'appuntamento, giunto alla nona edizione e organizzato da Tig - The Innovation Group, membri del governo, vertici delle imprese e della P.a. "La nostra società sta vivendo un periodo caratterizzato da continui cambiamenti, tensioni geopolitiche e rapide evoluzioni tecnologiche. L'onda lunga dell'Ai, inoltre, - dichiara Roberto Masiero, presidente di Tig - The Innovation Group - e la sua pervasività, continuano a porre nuove sfide non soltanto dal punto di vista economico, ma anche etico e sociale", "ll Digital Italy Summit vuole essere, dunque, - conclude Masiero - l'occasione per mappare le nuove coordinate sul versante della digitalizzazione, indagare ed esplorare le molteplici sfaccettature dell'innovazione, con l'obiettivo di costruire un futuro più consapevole e sicuro". Al Digital Italy Summit 2024 al quale parteciperanno, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, Padre Paolo Benanti verrà anche presentato il Nono Rapporto Annuale sullo stato e le prospettive dell'innovazione digitale del nostro paese: Digital Italy 2024, la prima fotografia generale delle trasformazioni che la rivoluzione dell'Ai sta portando nell'economia e nella società del nostro paese.