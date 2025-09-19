Torna 'Cambiagesto', campagna Philip Morris contro mozziconi

Torna 'Cambiagesto', la campagna di Philip Morris Italia contro l'inquinamento da mozziconi di sigaretta. Dal 19 al 27 settembre farà tappa in sei città - Roma, Bari, Napoli, Bologna, Milano e Verona - nell'ambito dell'evento nazionale "Sea & Rivers" di Plastic Free, patrocinato dal ministero dell'Ambiente.

L'iniziativa prevede attività di raccolta e distribuzione gratuita di oltre 42mila posaceneri tascabili per promuovere comportamenti corretti tra i fumatori. "Anche un gesto semplice come non gettare un mozzicone a terra può tradursi in un atto di responsabilità condivisa", osserva in una nota Michele Samoggia, direttore External Affairs di Philip Morris Italia.

Dal lancio nel 2019, la campagna ha attraversato oltre 30 città coinvolgendo 2.600 volontari e 984 tabaccherie. Il bilancio: più di 186 chili di mozziconi raccolti e oltre 500mila portamozziconi distribuiti.

"Il mozzicone rappresenta una delle principali fonti di inquinamento negli spazi pubblici - spiega nella nota Luca De Gaetano, fondatore di Plastic Free -. La sua apparente innocuità porta a sottovalutarne l'impatto, ma rilascia microplastiche e sostanze tossiche nell'ambiente."

I numeri confermano l'urgenza: ogni anno in Italia il 64% dei mozziconi viene smaltito impropriamente negli spazi pubblici. La campagna punta a invertire questa tendenza promuovendo una cultura della responsabilità ambientale che parte da un gesto quotidiano.