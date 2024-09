Torino-Parigi, resta bus sostitutivo da Modane dopo la frana

Sncf Voyages Italia apre le vendite dei biglietti per viaggiare da Milano, Torino e Oulx a Parigi durante le vacanze invernali. Si potranno acquistare dal 18 settembre e saranno utilizzabili per viaggi sulla tratta dal 15 dicembre al 30 marzo. La novità più importante è che rimane dopo l'estate il servizio sostitutivo in bus per superare la tratta ferroviaria danneggiata dalla frana nella Valle della Maurienne nel luglio 2023: dal 15 dicembre, partirà definitivamente da Modane anziché Oulx. Una modifica di percorso che consente di ridurre i tempi di percorrenza del tragitto di un'ora, da 1 ora e 30 minuti a soli 30 minuti. La tratta Modane- Saint-Jean de Maurienne è stata in funzione per tutta l'estate, ma Sncf l'aveva annunciato come una soluzione straordinaria per l'alta stagione