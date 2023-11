Torino, capitale 2024 della cultura d'impresa Confindustria

Nel 2024, Torino è stata designata come Capitale della Cultura d'Impresa, prendendo il testimone da Pavia, come annunciato dalla Vicepresidente di Confindustria per Ambiente, Sostenibilità e Cultura, Katia Da Ros. L'iniziativa, nata nel 2019, ha l'obiettivo di valorizzare le economie locali, a vocazione manifatturiera e culturale, in grado di trainare la crescita e lo sviluppo delle aree urbane e metropolitane. Torino sarà il punto di riferimento, dentro e fuori Confindustria, di una cultura condivisa e di un nuovo modello di sviluppo urbano. Giorgio Marsiaj, Presidente dell'Unione degli Industriali di Torino, ha commentato: "Questo titolo è un onore per tutti i torinesi: cittadini, imprenditori, rappresentanti delle istituzioni e degli atenei cittadini. Abbiamo lavorato insieme al dossier di candidatura con la volontà di dar vita a un progetto che non fosse solo l'espressione dell'Unione Industriali Torino, ma rappresentativo dell'intero territorio e capace di illustrarne le tante sfaccettature. Il risultato conseguito premia tale approccio". La prima Capitale della Cultura d'Impresa è stata Genova nel 2019, poi Alba, quindi (due anni dopo a causa della pandemia) nel 2022 l'area Venezia-Padova-Treviso-Rovigo, nel 2023 Pavia e nel 2024 Torino, in occasione dell'annuale Forum della Piccola Industria.