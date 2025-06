Torino, alle Ogr l'eccellenza digitale italiana

Alle Ogr di Torino il Club del Digitale e dell'Innovazione, organizzatore e promotore da dodici anni dell'Itday, ha aperto la giornata dedicata all'eccellenza digitale italiana. Con oltre 200 membri e sostenitori, 40 anni di storia e 15 eventi l'anno, il Club del Digitale e dell'Innovazione di Torino organizza ogni anno l'Itday: un evento dedicato al mondo It, che servendosi delle testimonianze di protagonisti del territorio, racconta quanto sia importante e utile investire sulla creatività, le competenze e la tecnologia per generare nuovi spazi di collaborazione e business.

"L'Itday 2025 - spiega la presidente del Club del Digitale, Sandra Giraud - è nato per connettere persone e non solo tecnologie. Porta sul palco le innovazioni che stanno realmente ridisegnando il nostro domani, dando sostanza alle promesse della trasformazione digitale. Abbiamo creato uno spazio dove i veri protagonisti del settore si incontrano per condividere visioni concrete e favorire connessioni professionali di valore".

"Le innovazioni in ambito Ai - aggiunge Silvio Fraternali, executive director, responsabile di Innovation and Business Support Rengineering di Intesa Sanpaolo - non rappresentano più soltanto un'evoluzione tecnologica, ma stanno trasformando in modo strutturale i processi aziendali e i modelli organizzativi. L'introduzione di sistemi intelligenti modifica il modo in cui si prendono decisioni, si progettano soluzioni e si lavora in team, aprendo la strada a nuove forme di collaborazione tra persone e Ai. Per affrontare questa trasformazione, sarà fondamentale lavorare sul cambiamento culturale, sulle competenze e sul miglioramento della qualità del nostro lavoro".