Top manager Mediobanca cedono azioni, a Nagel 22 milioni

16 set 2025
I Top manager di Mediobanca vendono le azioni . Tra questi anche anche Alberto Nagel. L'ad ha ceduto per 22 milioni di euro un pacchetto di 1 milione di azioni secondo quanto emerge dagli internal dealing. Il dg Francesco Saverio Vinci ha ceduto invece un pacchetto di 400 mila azioni incassando quasi 9 milioni mentre il presidente Renato Pagliaro ha venduto altre 100 mila azioni per 2,1 milioni. Oggi si riaprono i termini dell'opas di Mps su Piazzetta Cuccia mentre ieri Siena ha pagato il corrispettivo per le azioni consegnate.

