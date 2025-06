Tonitto 1939 torna all'utile e punta sugli Usa

Tonitto 1939, la storica gelateria genovese tornata all'utile nel 2024 vee nel 2025 l'anno della svolta "tra crescita e un nuovo progetto strategico negli Stati Uniti". Per la prima volta, annuncia una nota, l'azienda sarà presente al Summer Fancy Food Show di New York, la più importante manifestazione del settore specialty food del Nord America.

Tonitto 1939, ricorda la nota, è attualmente impegnata nel costruire un importante progetto con uno dei primi tre retailer statunitensi, per la realizzazione di un gelato a marchio del distributore (private label) pensato per il mercato USA. Il 2024 si è chiuso con un fatturato di 16,2 milioni di euro (+13%) e un Ebitda che supera i 900 mila euro (quasi quadruplicato rispetto all'anno precedente). La storica realtà ligure ha definito un piano strategico quinquennale (2024-2028), che prevede una crescita organica di 10 milioni di euro di fatturato e un rafforzamento della presenza in mercati ad alto potenziale. L'azienda è attiva oggi in oltre 35 Paesi e vanta oltre 300 referenze, tra brand Tonitto, private label e collaborazioni con marchi iconici del Made in Italy come Bauli e Sperlari.

"La partecipazione al Summer Fancy Food Show rappresenta per noi molto più di una vetrina fieristica: è un tassello concreto all'interno di una visione strategica ben definita e di stampo internazionale - commenta il direttore generale Alberto Piscioneri -. Il nostro piano industriale 2024-2028 è costruito attorno a tre direttrici fondamentali: innovazione, managerializzazione e sviluppo globale". Il mercato nordamericano "è da tempo nel nostro radar" ricorda Piscioneri che conta di chiudere un accordo con il rivenditore "già entro la fine del 2025".