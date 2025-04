Toni Belloni di Lvmh commenta il sorpasso di Hermes e la strategia futura

"Ci pungola giustamente a dover fare molto meglio, la gara è aperta. Le situazioni difficili devono essere quelle che stimolano a cercare di reinventarsi, a rimettersi sul pezzo e a cercare di risolvere qualche problema, approfittare da una parte del mercato ma soprattutto di fare meglio noi, con le nostre marche". Così Toni Belloni, presidente Lvmh Italia, commenta il sorpasso di Hermes nella capitalizzazione di mercato del colosso del lusso che controlla Louis Vuitton, Dior, Bulgari, Fendi e Tiffany.

A proposito della possibile acquisizione di nuovi brand sulla scia dell'operazione Prada-Versace, Belloni ha osservato: "Noi abbiamo parecchio da fare con i brand che controlliamo. Detto questo osserviamo quello che accade intorno a noi". L'operazione Prada-Versace "è molto interessante perché in generale si fanno dei buoni affari nelle situazioni di difficoltà come Prada ha dimostrato. Anche per Prada è una bellissima operazione ma il lavoro è davanti a loro", ha aggiunto a margine dell'inaugurazione dell'ampliamento della Manifattura Bulgari a Valenza (Alessandria).