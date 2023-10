Tonfo di Saipem in Piazza Affari dopo la trimestrale, -9%

Vero e proprio tonfo per Saipem in apertura in Piazza Affari all'indomani della trimestrale diffusa a borsa chiusa. Il titolo segna un calo del 9,61% a 1,27 euro, tornando ai livelli dello scorso mese di luglio. Oggi è prevista pla presentazione agli analisti da parte dell'amministratore delegato Alessandro Puliti e del direttore finanziario Paolo Calcagnini.