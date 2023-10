Tokyo, apertura in rialzo dello 0,80%

La Borsa di Tokyo ha iniziato la seduta in rialzo, seguendo l'accelerazione del mercato azionario statunitense, con segnali incoraggianti provenienti dai risultati trimestrali delle società, in particolare del settore tecnologico. All'apertura, l'indice di riferimento Nikkei ha registrato un aumento dello 0,80%, attestandosi a quota 31.309,44, con un incremento di 247 punti. Sul fronte dei cambi, lo yen si è svalutato, scambiando a 149,80 sul dollaro, in previsione di una nuova stretta monetaria da parte della Fed americana, e a 158,70 sull'euro.