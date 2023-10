Tokyo, apertura in rialzo dello 0,51%

La Borsa di Tokyo inizia la seduta con un segno positivo, con gli investitori che mostrano un atteggiamento ottimista in vista dell'inizio della stagione delle trimestrali, in particolare nel settore della tecnologia. All'apertura degli scambi, l'indice di riferimento Nikkei è salito dello 0,51%, attestandosi a quota 31.157,01, con un incremento di 157 punti. Sul mercato dei cambi, lo yen continua a deprezzarsi rispetto al dollaro, attestandosi a 149,70, avvicinandosi al livello di 150 considerato una "soglia psicologica" oltre la quale potrebbe scattare un intervento diretto del governo giapponese per stabilizzare il tasso di cambio, e sull'euro a 159,70.