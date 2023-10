Tokyo, Apertura in leggero ribasso (-0,20%)" (90 characters)" La Borsa di Tokyo chiude la settimana in lieve calo, in attesa dei dati dal mercato del lavoro USA e della politica monetaria della Fed. Il Nikkei segna -0,20% a 31.014,67, con lo yen stabile a 148,50 sul dollaro e 156,60 sull'euro.