Tokyo, Apertura in leggero calo (-0,12%) La Borsa di Tokyo apre le contrattazioni con cautela, nonostante la chiusura in rialzo degli indici Usa. Il Nikkei segna una variazione negativa dello 0,12% e lo yen scende ai minimi in 10 mesi sul dollaro. L'incertezza torna a pesare sui mercati a una settimana dalla scadenza dell'impasse di bilancio.