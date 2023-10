Tokyo, apertura in calo del 1,46%

La Borsa di Tokyo inizia la seduta in ribasso, in linea con la correzione in atto sul mercato azionario statunitense, e con i rendimenti dei titoli di Stato saliti ai massimi in 16 anni dopo i dati sul mercato del lavoro in costante crescita, e con i timori di una nuova stretta da parte della Fed. All'apertura, il listino di riferimento Nikkei perde l'1,46%, attestandosi a quota 30.782,19, con un calo di 455 punti. Sul fronte dei cambi, lo yen rimane stabile sui minimi di un anno rispetto al dollaro, a 149,10, con gli investitori che prevedono un possibile intervento delle autorità monetarie giapponesi per frenare l'indebolimento della valuta, mentre si rafforza leggermente nei confronti dell'euro, a 156,10.