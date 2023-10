Tokyo, apertura in calo (-0,51%) a Borsa Tokyo Borsa apre la settimana in ribasso, con l'indice Nikkei a -0,51%, a causa dei dati sull'inflazione USA e dell'attenzione sui prezzi al consumo in Cina. Yen stabile sul dollaro a 149,70, e rafforzato sull'euro a 157,80.