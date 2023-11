Tokyo, apertura in calo (-0,45%) a Borsa La Borsa di Tokyo apre in ribasso, seguendo il calo degli indici statunitensi, in particolare della tecnologia. Nvidia ha segnalato come il bando cinese alle esportazioni di chips di fascia alta possa influire sui risultati. Nikkei -33.235,07, -0,45%. Yen stabile su dollaro a 148,20 e sull'euro a 161,80.