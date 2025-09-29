Lunedì 29 Settembre 2025

La frattura nell'Occidente

Carmine Pinto
La frattura nell'Occidente
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Regionali Valle d'AostaSciopero treni 3 ottobreFlotilla oggiElezioni MoldaviaSinner Atp Pechino
Acquista il giornale
Ultima oraTirso, conclusa senza accordo procedura licenziamento collettivo
29 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Tirso, conclusa senza accordo procedura licenziamento collettivo

Tirso, conclusa senza accordo procedura licenziamento collettivo

Rosolen, prosegue impegno Regione per ricollocazione e rilancio

Rosolen, prosegue impegno Regione per ricollocazione e rilancio

Rosolen, prosegue impegno Regione per ricollocazione e rilancio

Si è conclusa oggi, senza un accordo, la fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo avviata dalla Tirso in vista della conclusione della Cigs per cessazione di attività, cui l'azienda ha fatto ricorso a seguito della decisione di cessare la produzione nello stabilimento di Muggia (Trieste).

Un fattore che "non modifica l'impegno della Regione per lavoratrici e lavoratori coinvolti" ha puntualizzato l'assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen.

Fino al 30 settembre tutti i dipendenti - circa 160 - resteranno in forza all'azienda e in Cigs; i licenziamenti collettivi scatteranno dal primo ottobre.

"La Regione continuerà a operare, in raccordo con categorie economiche, parti sociali e Coselag, per favorire la ricollocazione del personale e sostenere le imprese del territorio disponibili ad assumere. L'attività avviata in questi mesi ha già portato a un significativo numero di assunzioni di ex dipendenti Tirso e garantiremo continuità ai percorsi di politica attiva del lavoro già in essere".

La Regione, ha fatto sapere Rosolen, è sempre "disponibile a sostenere, d'intesa con i soggetti competenti, iniziative utili a preservare la vocazione manifatturiera del sito di Muggia, favorendone il rilancio industriale".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Cassa integrazione